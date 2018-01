Es ist ein unglaublich ärgerliches Schauspiel, das am Wochenende zu beobachten war. Keine 48 Stunden nach Vorlage des mühsam erarbeiteten Sondierungspapiers von Union und SPD ging auf beiden Seiten die Lautsprecherei wieder los. Klar: Es ist Aufgabe der Journalisten, Fragen zu stellen und Antworten aus Politikern herauszukitzeln. Diese wiederum müssen aber abwägen, wann sie lieber schweigen sollten. Jetzt, in den wenigen Tagen vor der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, wäre es angebracht, Funkstille zu halten.

Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass die Sozialdemokraten ihrer Idee einer Bürgerversicherung nachtrauern oder sich hier und da Nachbesserungen am Kompromisspapier wünschen - jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um deswegen öffentlich schon wieder neue Hürden für mögliche Koalitionsgespräche aufzustellen. Den Vogel schießt in der "Bild am Sonntag" aber einmal mehr Alexander Dobrindt ab, der Groko-Kritiker in der SPD als "Zwergenaufstand" bezeichnet. Der CSU-Landesgruppenchef, der schon in den Jamaika-Gesprächen als neuer Verbal-Rambo für Verärgerung sorgte, provoziert ohne jede Not durch seine Respektlosigkeit.Und so verkommt die Anbahnung zur Regierungsbildung in Deutschland zur Polit-Posse, über die kaum noch jemand lachen kann. Sollten am Ende dann doch Neuwahlen stehen, dürfte die Quittung der Wähler noch drastischer ausfallen als bislang befürchtet.