Rückblickend muss man sich ernsthaft fragen, wozu das vielbeachtete erste Treffen von Wladimir Putin und Donald Trump am Rande des G20-Gipfels in Hamburg eigentlich gut war. Wie beste Kumpels hockten der russische Staatschef und der US-Präsident nebeneinander und - so verlautete danach - verstanden sich prächtig. Nur wenige Wochen ist das her. Jetzt aber schwingt der Polit-Amateur im Weißen Haus die Sanktionskeule gegen Moskau und verprellt damit nicht nur Putin, sondern auch die Partner in Brüssel und Berlin.

Dennoch passt die erneute Abstrafung perfekt zu Trumps bisherigem Regierungsstil - wenn man das überhaupt so nennen will. Sein Vorgehen mag deshalb so chaotisch und konzeptlos erscheinen, weil der US-Präsident mangels Erfahrung und Fingerspitzengefühl wechselnden Einflüsterern mal mehr, mal weniger Gehör schenkt. Und wäre Trump Präsident von Namibia, könnten viele Menschen ruhiger schlafen. Leider haben aber die Bürger der USA den wankelmütigen Wüterich an die Spitze ihres Staates gewählt, und das macht die Sache deutlich problematischer.Donald Trump behält derweil seinen außenpolitischen Kurs der Provokation bei: Per Twitter hat er am Wochenende China eine verbale Ohrfeige verpasst und erwartet am Ende auch noch allen Ernstes, dass das Regime in Peking sich jetzt im Konflikt mit Nordkorea hilfsbereiter zeigen wird. Sollte Trumps neuer Stabschef John Kelly wissen, was gut für die Welt ist, hält er den Präsidenten vom Internet fern. Auf unbestimmte Zeit.frank.stuedemann@oberpfalzmedien.de