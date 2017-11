Kaum hat die SPD eine Groko nicht mehr gänzlich ausgeschlossen, kommt die Union schon mit Forderungen um die Ecke. Kanzlerin Angela Merkel verlangt einen ausgeglichenen Haushalt und Änderungen beim Soli. Außerdem solle die SPD endlich zügig zu Potte kommen.

Erinnert irgendwie an Familienszenen: Zuerst wollen sich die Jungs nicht mehr an die Regeln der Familie ketten, endlich mal frei sein und ziehen aus. Als daheim der Laden zusammenbricht, überlegen sie sich, doch wieder nach Hause zu kommen. Man kann die Familie nicht im Stich lassen. Da steht dann aber schon Mutti in der Türe und hat eine schöne Hausordnung ausgearbeitet. Die daheim geblieben Muttersöhne haben derweil einen Zeitplan aufgestellt, dass an Weihnachten die Abtrünnigen gefälligst wieder brav vorm Baum sitzen. So könnte man die Forderung der JU durchaus verstehen, die sie in Weiherhammer aufgestellt hat.Merkel will Stärke zeigen, weil sie eigentlich geschwächt ist: Durch das Wahlergebnis und das vorzeitige Jamaika-Aus. Sie ist mehr denn je auf die SPD angewiesen, wenn sie eine stabile Regierung bilden will. Sie wird inhaltlich auf die SPD zugehen müssen, denn sie muss vor allem die SPD-Basis überzeugen, die ja über eine Koalition abstimmen soll. Und dort will das "Wir-sind-eine-Familie"-Gefühl noch nicht recht aufkommen.