Am Brandenburger Tor brennen israelische Fahnen. Nicht nur für Juden in aller Welt ist das ein Stich mitten ins Herz. Antisemitismus auf deutschem Boden ist ein No-Go. Die latenten Ressentiments kommen bei derartigen Aktionen offen und hemmungslos ans Tageslicht. Der braune Mob klatscht den zumeist arabischstämmigen Demonstranten höhnisch Beifall. Was für eine unheilige Allianz!

Es ist ein Bärendienst für alle, die mit der israelischen Politik aus guten Gründen nicht einverstanden sind. Donald Trump kocht da sein ganz eigenes Süppchen. Der US-Präsident hat aus durchsichtigen Gründen Öl ins Feuer der Nahost-Politik gegossen, als er ankündigte, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Innenpolitisch holt sich Trump damit den Applaus seines Klientels, außenpolitisch leiten ihn vor allem wirtschaftliche Interessen.Klar, dass der israelische Ministerpräsident Netanjahu die Anerkennung Jerusalems sofort und mit breiter Brust bei der EU einfordert. Das Nein aus Europa war einstimmig. Selten genug, dass Brüssel mit einer Stimme spricht - eine mehr als brüchige Einigkeit.Es ist weder die Zeit für brennende Fahnen noch für einen rüpelnden Twitter-Trump, es ist die Stunde der Diplomatie. Eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung ist ansonsten so weit entfernt wie nie zuvor.