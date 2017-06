Es gibt bei Boxkämpfen diese Szenen, in denen die beiden Kontrahenten sich schwitzend, müde und mit zitternden Knien umarmen und mit letzter Kraft versuchen, einen Befreiungsschlag zu setzen. So kommen einem Union und SPD dieser Tage vor, ausgelaugt von vier Jahren Großer Koalition. Dabei hat der Wahlkampf gerade erst begonnen, und der Schlussgong ertönt erst am 24. September.

Nun haben die Sozialdemokraten erfolgreich versucht, die Kanzlerin mit dem Thema "Ehe für alle" aus der Deckung zu locken. Und auf den ersten Blick scheint es, als ob sie mit der forcierten Abstimmung im Bundestag einen entscheidenden Leberhaken platzieren können, der das konservative Lager ins Straucheln bringt. Und tatsächlich setzt bei einigen die Schnappatmung ein: Fraktionschef Volker Kauder spricht von "Vertrauensbruch", der CSU-Landesgruppengeschäftsführer Max Straubinger theatralisch von "Bruch der Koalitionsvereinbarung". Und die Kanzlerin? Lässt die Attacke von SPD und Opposition entspannt ins Leere laufen, hebt den Fraktionszwang auf und schaut zu.Angela Merkel weiß, dass sie das Thema nur dann endgültig aus dem Wahlkampf verbannen kann, wenn sie jetzt den Widerstand aufgibt - und damit eine weitere konservative Grundsatzposition. Der Unmut darüber dürfte im Unionslager beträchtlich sein, und so droht der Regierungschefin früher oder später eher eine Attacke aus den eigenen Reihen. Aus der Ecke der "Sozis" jedenfalls kam bislang kein Schlag, den sie nicht locker parieren konnte. So kommt die Titelverteidigerin nicht ins Schwitzen.frank.stuedemann@oberpfalzmedien.de