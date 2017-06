Kommentar zu Parlamentswahlen in Frankreich

Emmanuel Macron, der Überflieger, der Hoffnungsträger, könnte bald unsanft auf dem Boden der politischen Realitäten landen. Seine Bewegung La République en Marche, die zur Partei wurde und ihn wie ein Wirbelwind ins Präsidentenamt trug, wirkt nach diesem Wochenende ein bisschen entzaubert. Schon bei seiner Wahl ins höchste Amt der Republik hatten Millionen von Franzosen ungültige Stimmzettel abgegeben, etwa 25,7 Prozent der Bürger gingen erst gar nicht hin. Auch beim ersten Durchgang der Parlamentswahlen könnte die Wahlbeteiligung am Ende frustrierend niedrig sein.

Macrons bisherige Erfolgsgeschichte lässt auch hierzulande jene träumen, die von den etablierten Parteien enttäuscht sind und sich nach Aufbruch sehnen. Nach einer echten Alternative für das Land mit neuen Politikansätzen und Ideen, die einen statt zu spalten, die einschließen statt auszugrenzen. Und das mit einem unverbrauchten Gesicht auf den Wahlplakaten, das nicht Teil des in Talkshows gestählten Berliner Establishments ist.Macrons Ringen mit den Nichtwählern zeigt, wie schwer es ist, wenigstens die halbe Nation hinter sich zu vereinen und eine politische Umwälzung einzuleiten. Noch schwerer freilich ist es, wenn man nicht mal einen Macron hat - sondern bestenfalls einen Schulz. Und dazu eine Linkspartei, die, ein weiterer Eindruck dieses Wochenendes, so bald nicht Teil eines bundesweiten Politikwechsels sein kann. Während Deutschland also fast unvermeidlich auf die nächste Große Koalition zustolpert, können und sollten die Franzosen wenigstens im zweiten Durchgang der Wahl ihre Chance nutzen und Macron deutlicher den Rücken stärken.frank.stuedemann@oberpfalzmedien.de