Halb zogen sie sie, halb sanken sie hin. Frei nach Goethes Ballade "Der Fischer" willigt die SPD letztlich in Gespräche für eine erneute Große Koalition ein. Denn nur darum geht es bei den ergebnisoffenen Sondierungen. Letztlich sind die Vorschläge neuer Regierungsmodelle nichts anderes als das letzte Zappeln eines Fisches, der weiß, dass er schon längst am Haken hängt.

Damit spitzt sich die schwierige Lage der angeschlagenen Sozialdemokratie weiter zu, die - wie auch die Groko-Partner - für ihre Erneuerung mehr Zeit brauchen würde. Martin Schulz verkündete das Motto "Ohne die SPD" direkt nach der Wahl, als die Ergebnisse die jetzige Situation nahelegten. Und war bereits in der Zwickmühle. In der Opposition mit klarem Profil neu zu erstarken, wäre sicher der bessere Weg gewesen. Angesichts einprasselnder Kritik und moralischem Druck stand er aber nicht wirklich offen.Nun geschieht das kaum Vermeidbare, und man könnte befürchten, dass sich die eingespielten Ex-Partner - nach taktischem Winden um Reizthemen - rasch einigen. Dies wäre aber ein Rückfall in alte Fahrwasser, die allen Beteiligten geschadet haben. Für die SPD gilt es, gegen das Stigma "Juniorpartner" anzukämpfen und auf Augenhöhe zu verhandeln. Und dies in der Regierung fortzusetzen. Nur im harten Diskurs können die drei Wahlverlierer bei Groko-müden Deutschen Boden gut machen und so irgendwann den Schluss des "Fischers" auf die Große Koalition übertragen: "Und ward nicht mehr gesehn."