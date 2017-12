Jetzt möglichst schnell eine Große Koalition, dann eine Regierung bilden und weiter geht's. Aus dieser Wunschvorstellung von so manchem Unionsmitglied dürfte nach dieser Woche so schnell nichts werden. Und daraus wird auch nichts werden - wenn die Union nicht etwas mehr Selbstreflexion betreibt.

Mittlerweile geht es bei weitem nicht mehr nur darum, eine handlungsfähige Regierung zu bilden (die in der Tat dringend nötig wäre), sondern auch um die Bewältigung einer eklatanten Vertrauenserosion auf allen Ebenen. Zuerst Anfang der Woche der Nicht-Ganz-Alleingang von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Sachen Glyphosat. Schmidt und Mitwisser Horst Seehofer wussten wohl, dass sie die SPD damit brüskieren würden. Dann am Freitag die Nachricht, die SPD würde sich einer Groko nicht mehr verschließen. Wenig später das Dementi von der SPD. Wenn SPD-Vize Ralf Stegner vermutet, die Union will in der SPD zündeln, liegt er damit womöglich nicht so falsch.Seit dem Jamaika-Aus steigern Union-Politiker von Tag zu Tag den Druck, fordern von der SPD, sie solle ihrer Verantwortung gerecht werden. Die Nervosität ist nachvollziehbar, schließlich geht es für CDU/CSU um den Machterhalt. Doch die Führungsstärke von Angela Merkel und Horst Seehofer ist längst geschwunden.