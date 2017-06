Veranstalterlegende Marek Lieberberg war außer sich vor Wut. Er reagierte am Freitagabend auf die Unterbrechung seines Festivals "Rock am Ring" wegen einer Terrorwarnung mit einem Rundumschlag. Er habe "bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind", um gegen islamistischen Terror zu protestieren. "Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri", legte er in Anspielung auf den Lkw-Attentäter von Berlin nach. Dafür bekam er nicht nur peinlichen Applaus von den anwesenden Journalisten, sondern postwendend - natürlich - auch von der AfD. Lieberberg spreche nur aus, "was jeder vernunftbegabte Mensch längst denkt", teilte die Partei auf Twitter mit.

Der 71-jährige Lieberberg, dessen Eltern als einzige aus seiner Familie den Holocaust überlebten, hätte trotz seiner verständlichen Erregung eigentlich mehr Feingefühl beweisen müssen. Er, ein Freund markanter Worte, sollte davor zurückschrecken, Vertreter einer Religion pauschal in Sippenhaft zu nehmen. Und sollte der Kulturmanager wirklich vielen Deutschen aus der Seele sprechen, so muss man einmal mehr deutlich warnen: Wer angesichts von Terrordrohungen und -anschlägen Muslime unter Generalverdacht stellt oder ihnen eine Generalverantwortung zuweist, betreibt das Geschäft der Terroristen.Denn das Töten von Menschen und das Verbreiten von Angst und Schrecken in der Bevölkerung ist nur ein Teil ihres Plans. Es käme ihnen sicher sehr gelegen, wenn immer mehr unbescholtene Muslime in Deutschland, England, Belgien oder Frankreich in die gesellschaftliche Isolation getrieben würden. Denn dann ließe sich unter den Frustrierten und Enttäuschten noch viel leichter Nachwuchs rekrutieren.frank.stuedemann@oberpfalzmedien.de