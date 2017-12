Die Palästinenser sollten Donald Trump ihren höchsten Orden verleihen. Dank des amerikanischen Präsidenten und seiner Jerusalem-Pläne ist der israelisch-palästinensische Konflikt wieder ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt. Dieser war spätestens seit dem arabischen Frühling in den toten Winkel der Weltpolitik gerückt.

Der Traum der Palästinenser von einem eigenen Staat gleicht seit langem einer Fata Morgana. Der Friedensprozess ist seit Jahren festgefahren. Andere blutige Konflikte in der arabischen Welt schrecken Europäer und Amerikaner deutlich mehr. Gleichwohl sollten sich Mahmud Abbas und Co. über den Aufschrei der muslimischen Welt wegen Trump nicht zu sehr freuen.Immer wieder mussten die Palästinenser in den vergangenen Jahrzehnten erleben, dass das Strohfeuer der politischen Empörung schnell wieder erlosch. Schließlich gilt seit dem Jahr 1947, dem Jahr des UN-Teilungsbeschlusses: Die arabischen Nachbarn benutzten immer wieder die palästinesische Sache für ihre Politik, aber diese Sache war nie ihre Sache.Auch die Israelis sollten sich nicht zu früh freuen. Gerade war es gelungen - zehn Jahre nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas im Gaza-Streifen -, diese in die Knie zu zwingen. Das Versöhnungsabkommen zwischen den palästinensischen Gruppen Fatah und Hamas bietet die Chance einer Verbesserung der Lebensverhältnisse im Gaza-Streifen - und damit das Joch der Islamisten abzuwerfen.Trumps Politik liefert Hamas nun einen Vorwand, erneut eine Gewalt- und Terrorkampagne gegen Israel zu starten. Iran steht schon bereit, der islamistischen Organisation den Rücken zu stärken. Schließlich ist der religiös aufgeladene Streit um das von Christen, Juden und Moslems als heilig angesehene Jerusalem eine weitere Möglichkeit, Saudi-Arabien und seine Verbündeten im Kampf um die Vorherrschaft in der Region auszumanövrieren.