Drei Menschen klettern in einer Essener Bank über einen ums Überleben kämpfenden Rentner. Ein Gaffer filmt in Heidenheim einen sterbenden Motorradfahrer. Zwei Beispiele einer schleichenden Verrohung der Gesellschaft, für einen zunehmenden Mangel an Empathie.

Nach solchen Fällen ist der Aufschrei reflexartig groß. Unmöglich, diese Typen! Weg mit ihnen! Einsperren! Das Strafgesetzbuch kennt eine klare Regelung in Paragraf 323c: den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Darin heißt es: "Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft."Mit ein paar tausend Euro sind die Angeklagten in Essen davon gekommen. Sie hatten gemeint, es hätte sich "nur" um einen Obdachlosen gehandelt. Schon dieses Argument lässt tief blicken. Dann also darf man diese Person ja "verrecken" lassen. Der Richter in Essen sagte es deutlich: Ihnen sei das Schicksal des Mannes schlichtweg egal gewesen.Der erhobene Zeigefinger hilft niemanden. Auch die Drohung mit dem Strafgesetz sollte überflüssig sein. Denn per Dekret lässt sich eine Hilfeleistung ohnehin nicht verordnen. Veränderung kann nicht allein in den Köpfen stattfinden, sondern vor allem in den Herzen. Gehen wir selbst mit gutem Beispiel voran, wenn sich ein Mensch in Not befindet. Und helfen.frank.werner@oberpfalzmedien.de