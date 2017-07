Legislative, Exekutive und Judikative - die Gewaltenteilung ist die Basis einer Demokratie. Mit ihrer Justizreform will die polnische Regierungspartei PiS diese aushebeln. Nun wurde sie von Präsident Andrzej Duda vorerst gestoppt. Es ist seine Aufgabe, einzuschreiten, wenn ein Gesetz gegen die Verfassung des Landes verstoßt.

Das wäre der Fall, wenn die Gewaltenteilung im Land bedroht wäre. Und genau das kritisieren Juristen an der von der PiS gewollten Reform: Die Partei will rund die Hälfte der Richter an Obersten Gerichtshof und Landesrichterat in den Ruhestand schicken und durch neue ersetzen - ernannt durch Justizminister Zbigniew Ziobro. Der ist wiederum auch Generalstaatsanwalt. Damit wäre sein Einfluss und der der Regierung auf die Justiz groß.Zu groß, wenn es nach vielen Juristen, der Bevölkerung, die seit Tagen gegen die Reform protestiert, - und jetzt auch Präsident Duda - geht. Mit seinem Veto stellt sich Duda zugleich gegen die Pläne der Partei, der er selbst bis zu seiner Wahl zum Präsidenten angehörte. Mit seinem Austritt wollte er die Überparteilichkeit des Präsidentenamtes betonen, was er nun mit seinem Veto unterstreicht.Trotzdem bleibt die Frage, ob Duda tatsächlich aus Überzeugung handelt oder der Druck der protestierenden Polen, aber vor allem der EU zu groß wird. Letztere droht dem Land die Stimmrechte als EU-Mitgliedstaat zu entziehen. Denn: Die Auflösung der Gewaltenteilung bedroht die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie des Landes. Und die Stärkung dieser ist ein wichtiges Prinzip und Ziel der Europäischen Union.eva.hinterberger@oberpfalzmedien.de