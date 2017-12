Auf den ersten Blick hat sich kaum etwas verändert: Die AfD hat sich auf ihrem Parteitag mit Jörg Meuthen und Alexander Gauland eine neue Doppelspitze gegeben. Und damit ihre beiden stärksten Figuren vorangestellt. Das ist im Grunde nicht ungewöhnlich, aber eines von mehreren deutlichen Zeichen, dass die AfD jetzt ihr Gesicht verändert.

Im Wahlkampf waren die etwas gemäßigteren Kräfte - etwa die Überbleibsel des wirtschaftsliberalen Flügels - die immer in der Parteiführung vertreten waren, noch nützlich, um Wählergruppen zu gewinnen. Nun werden die verbliebenen Köpfe wie der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski langsam in die zweite Reihe gedrängt. Die Spaltung, die Meuthen und Gauland lautstark bestreiten, ist hier spürbar, in dieser Deutlichkeit aber vielleicht zum letzten Mal. Denn der Verlauf des Parteitags, der Einpeitscher wie Björn Höcke und Beatrix von Storch stärkte, zeigt, dass realpolitische Kräfte in der Partei eine immer schwächere Stimme gegen das "AfD-patriotische" Gepoltere haben werden. Eine pauschale Islam-Kritik, "Alt-Parteien"-Schelte und nationalistische Sprüche bestimmen statt eigener Konzepte und Denkanstöße schon jetzt die Tonart.Ohne internes Gegengewicht prallt die nun Farbe bekennende Partei künftig ungebremst auf die Gesellschaft. Das hat auch etwas Gutes: Denn nach der Schärfung ihres Profils muss die AfD ihre Wähler neu überzeugen - und Inhalte liefern.