In diesen Tagen ist viel von einem neuen Kalten Krieg zwischen Großbritannien und Russland die Rede - doch bei allem Erschrecken über die Brutalität des Attentats in der englischen Kleinstadt Salisbury ist dies ein Vergleich, der in die Irre führt. Einen System-Konflikt, wie in den Jahren von 1945 bis 1989 gibt es heute nicht. Präsident Wladimir Putin und die russische Elite können mit dem Kapitalismus hervorragend leben. Das beweisen die Oligarchen gerade in London täglich aufs Neue. Sie investieren in Immobilien und legen Gelder an. Sie stören sich nicht an der Demokratie, wohl aber Putin.

Das, was den Konflikt heute prägt, ist die absolute Regellosigkeit - mehr als in den Zeiten der waffenstarrenden Konfrontation zwischen den Demokratien im Westen und der sowjetischen Diktatur im Osten. Damals stand allen deutlich vor Augen, dass der Konflikt jederzeit in einen Atomkrieg münden konnte, sollten sie die gegenseitigen Nadelstiche überreizen. Damals stand die Welt mehrfach am Abgrund.Chemische Kampfstoffe sind aus gutem Grund geächtet. Ihr Einsatz ist ein erschreckender Verstoß gegen die Normen der zivilisierten Welt. Eine zynische Machtdemonstration, mit der die Entschlossenheit der Europäer und der Amerikaner, sich zu wehren, getestet werden soll.Es ist zweitrangig, ob dies auf Anordnung des russischen Präsidenten geschehen ist oder nicht. Beide Fälle bedeuten eine dramatische Verschlechterung der Beziehungen. Sollte Putin den Anschlag angeordnet haben, wollte er das Verhältnis zum Westen belasten. Sollte das Attentat ohne sein Wissen erfolgt sein, bleibt die Frage: Was ist in Russland los? Wer regiert? Schließlich sollte der Kampfstoff seit Jahrzehnten vernichtet sein. Moskau muss erklären, warum dies nicht der Fall ist.