Anis Amri. Wie so oft ist es der Name des Täters, der in aller Munde ist. Und wieder einmal ist es der Täter, um den sich alles dreht, sobald die Leichenwagen den Ort des Anschlags verlassen haben - in diesem Fall der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am Abend des 19. Dezember 2016. Der Täter, so muss es den Hinterbliebenen vorkommen, wird für sein grässliches Verbrechen geadelt, indem sich die Öffentlichkeit fast schon obsessiv mit seinen Motiven und seinem Hintergrund auseinandersetzt und darüber debattiert, warum er nicht schon vorher abgeschoben wurde, obwohl die Behörden ihn längst im Visier hatten.

Über Täter werden Bücher geschrieben und Filme gedreht, über die Leidtragenden eher nicht. Die dürfen, wenn sie denn die Kraft dafür finden, höchstens in Talkshows sitzen und über ihr Elend erzählen.Im Fall des Breitscheidplatz-Anschlags hat Kurt Beck als Opferbeauftragter mustergültig dargelegt, wie die Überlebenden durch Bürokratie das Versagen von Behörden noch mehr gelitten haben; auch die Bundeskanzlerin hat bei der menschlichen Aufarbeitung dieser Tragödie kein gutes Bild abgegeben. Becks Bericht gibt den Menschen ihre Angehörigen nicht wieder, und er heilt auch keine Wunden. Aber wenigstens bringt er diejenigen ins Bewusstsein zurück, die es tatsächlich verdient haben.