Bundesregierung und Bundestag haben keine andere Wahl. Schon aus Gründen der Selbstachtung müssen sie die Tornado-Aufklärungsflugzeuge und das Tankflugzeug aus dem türkischen Incirlik abziehen. Würden diese in der Türkei bleiben, würden sich die deutschen Parteien lächerlich machen. Ohne umfassende Besuchsmöglichkeiten für Abgeordnete bei den Soldaten ist die Aussage, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, hinfällig.

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind seit langem im Sinkflug: Das Schüren des Nationalismus unter türkischen Einwanderern in Deutschland durch Recep Tayyip Erdogan, die Armenien-Resolution des Bundestages im vergangenen Jahr, die Nazi-Vergleiche türkischer Politiker, ihre rechtsextremistisch aufgeladenen Wahlkampfauftritte in Deutschland, die Inhaftierung der deutschen Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu sowie die Verweigerung von Abgeordnetenbesuchen in Icirlik sind nur die markantesten Streitpunkte.Erdogan verspricht sich offensichtlich einen Vorteil davon, einen wichtigen europäischen Verbündeten vorzuführen. Dabei dürfte die türkische Führung die Bewaffnung der kurdischen Milizen im Syrien durch die US-Armee weit mehr schmerzen, als deutsche Kritik. Schließlich sind die Kurden der Erzfeind der Türkei. Allerdings ist das Drohpotenzial der USA ungleich größer, als das deutsche. Also muss Deutschland herhalten, damit Erdogan den starken Mann mimen kann.Berlin war gewarnt. Bereits die Stationierung der Patriot-Luftabwehrraketen in der Türkei war von massivem Ärger begleitet, obwohl diese im Sinne Ankaras war. Deshalb hätten die "Tornados" nie nach Incirlik geschickt werden dürfen.___E-Mail an den Autor:alexander.pausch@oberpfalzmedien.de