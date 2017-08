Das Bild drängt sich auf: Angela Merkel atmet im Vinschgau tief ein und genießt die Südtiroler Luft, während im Stuttgarter Kessel dicke Luft herrscht. Die Kanzlerin urlaubt lieber, überlässt den "Diesel-Gipfel" in Berlin der Umweltministerin und dem Verkehrsminister. Fehlt es also an Härte gegenüber der Autoindustrie, fehlt das Machtwort der ersten Frau?

Nein. Was vor allem fehlt, sind vernünftige Lösungen, um diese Ziele zu erreichen: Erstens: die Stickoxid-Emissionen schnell senken; zweitens: Fahrverbote für alle (!) vermeiden, drittens: nachhaltige Lösungen für den Umstieg auf saubere Antriebe anbieten. Und (in Klammern) viertens: die Autokonzerne an die Kandare zu nehmen, ohne ein volkswirtschaftliches Desaster anzurichten.Die Lösung, ein Software-Update für fünf Millionen Autos zu je maximal 100 Euro pro Fahrzeug anzubieten, sieht lachhaft aus, zumal die Hälfte davon ja sowieso umgerüstet wird, die aus dem VW-Konzern. Bleiben also noch rund zehn Millionen Diesel-Pkw auf deutschen Straßen, von denen wiederum fünf Millionen nicht umrüstbar, weil zu alt sind. Der Rest - ältere Euro-4-Diesel - wäre nur mit hohem Aufwand und vermutlich sehr langer Vorlaufzeit sauber zu bekommen. Diese Autos müssen in die Schrottpresse und ersetzt werden durch saubere Diesel oder Elektroautos. Bitte nicht durch Benziner, denn die schleudern zu viel CO2 hinaus.Die Auto-Bosse sind am Mittwoch mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt müssen sie - hoffentlich geläutert - mit ausschließlich von ihnen finanzierten Abwrack-Prämien zeigen, dass sie den Ernst der Lage begriffen haben. Denn in Fernost, da lächeln sie schon.michael.ascherl@oberpfalzmedien.de