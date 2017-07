Der Ton aus Brüssel gegen Warschau wird schärfer. Der Europäische Gerichtshof ist eifrig mit der Verteidigung des EU-Regelwerks beschäftigt. Kurz: Es ist eine dieser Krisen, die mittlerweile im Staccato-Rhythmus inflationär als "Zerreißprobe" für die Europäische Union tituliert werden.

In der EU funktioniert das geregelte Nebeneinander so lange es keine kontinent-erschütternden Krisen gibt. Finanz- und Bankenkrisen, die sich relativ leicht auffangen lassen, ausgenommen. Ein Reformbedarf wurde lange nicht gesehen. Auch jetzt nicht.Das Problem: Die durch das EuGH-Urteil gestärkten Dublin-Regeln sind angesichts hoher Flüchtlingszahlen hoffnungslos ungeeignet. Die nördlicheren oder zentraleren EU-Staaten fühlen sich aus dem Schneider, die Mittelmeeranrainer wie Kroatien, Italien oder Griechenland haben Pech gehabt. Auf eine im Urteil angedeutete freiwillige Solidarität im Bund der Egoisten zu hoffen, ist weltfremd. Die Gräben untereinander vertiefen sich weiter.Ähnlich ist es, wenn das Aufweichen der Gewaltenteilung durch wachsenden Chauvinismus in Polen oder Ungarn lange unsanktioniert bleibt. Irgendwann könnte es auf die Frage, warum die beiden den Anforderungen an ein EU-Mitglied genügen, die Türkei aber nicht, keine Antwort mehr geben. Denn sind es die demokratischen Grundwerte, die das Staatenbündnis ausmachen.Die EU setzt auf einen trügerischen Kurs der Beständigkeit. Die Krisen zeigen aber, dass sie sich wandeln muss. Von einer durchbürokratisierten Instanz zu einer Gemeinschaft, die Probleme offensiv angeht. Wenn sie ihre Regeln den veränderten Realitäten nicht anpasst, wird sie den Dauer-Stresstest nicht bestehen.