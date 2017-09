Donald und "Irma": Zwei Welten prallen aufeinander. Dabei zeigt die Natur dem amerikanischen Präsidenten eindrucksvoll und angsteinflößend, wo der Bartl den Most holt, wie man bei uns sagt. Die Rache des Hurrikans, die Quittung für das amerikanische Nein zum Pariser Klimaschutzabkommen, dieser Gedanke kommt einem da schnell in den Sinn. Auf Facebook posten viele schon ihre Späßchen: "Trump muss jetzt sowieso umdisponieren: Statt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sollte er doch lieber allmählich ein paar Dämme in Texas, Louisiana und Florida bauen, denn gegen den Klimawandel will er ja nix machen." Den Menschen, denen ihr Hab und Gut gerade um die Ohren fliegt, ist indes so gar nicht zum Lachen zumute.

Trump möchte nun möglichst bald nach Florida reisen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. "Die schlechte Nachricht ist, dass dies ein großes Ungeheuer ist", soll der Präsident gesagt haben. Das ist eben seine inhaltslose Sprache. Das Wort Klimawandel existiert in seinem Wortschatz eh nicht. Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen zu wollen. Es widerspreche den Umwelt-Idealen der USA, so war von ihm zu hören. Den menschengemachten Klimawandel hat er in seiner ihm eigenen und überheblichen Art eine Erfindung genannt.Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz im Dezember 2015 hatten sich 195 Länder erstmals auf ein allgemeines, rechtsverbindliches weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt, was überfällig und gut so war. Es umfasst einen globalen Aktionsplan, der die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzen soll, um einem gefährlichen Klimawandel entgegenzuwirken.Und wenn Donald Trump in den nächsten Tagen in den Katastrophengebieten auftaucht, um dort mit Windjacke und Käppi seine Einschätzungen zum Besten zu geben, dann sind auch die fiesen Plünderer längst wieder weg, die aus dem Chaos, das "Irma" gebracht hat, Kapital zu schlagen versuchen. Viele bewaffnet - klar, ist ja Amerika. Waffen - auch ein Problem, das in den Staaten ziemlich unterschätzt wird.juergen.kandziora@oberpfalzmedien.de