Man darf nicht der Versuchung erliegen, zu hohe Erwartungen an das kommende Jahr zu stellen. Man sollte es aber auch nicht abschreiben, bevor es begonnen hat. So wie wir es im privaten Bereich mit den guten Vorsätzen für 2018 nicht ins Unerfüllbare übertreiben dürfen, ist auch mit Blick auf die Weltlage eine unvernebelte Sicht auf die Realität gesünder als ungehemmtes Fantasieren.

Die Sache ist doch die: Donald Trump etwa wird sich für 2018 kaum vorgenommen haben, den Rest der Welt weniger zu provozieren. Die aber weiß nach dem ersten Amtsjahr des US-Präsidenten jetzt viel besser, wie sie mit ihm umzugehen hat. Auch sein nordkoreanischer Gegenpart Kim Jong Un wird weiter mit dem Säbel rasseln, ebenso die Assads, Erdogans und Putins dieser Welt. Vertrauen müssen wir darauf, dass die Einflüsterer in den Hinterzimmern ihre Chefs mit kapitalismusgetriebenem Pazifismus beruhigen: Im Frieden kann ein Land viel besser gedeihen und Geld verdienen als im Krieg. Ein Zynismus, der Leben retten kann.Am Ende dieses Jahres steht also die ebenso banale wie beruhigende Erkenntnis: Irgendwie wird es schon weitergehen. Vieles wird besser, vieles wird schlechter sein als 2017. Aber meistens darf man froh sein, wenn alles so bleibt, wie es ist.