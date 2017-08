Man möchte in ihn hineinschauen wollen. Um zu ergründen, wie er sich wirklich fühlt, ob er die Durchhalteparolen, die er seit Wochen von sich gibt, tatsächlich selbst glaubt. Ob er wirklich der Meinung ist, dass er die Sache noch drehen kann, allen Umfragen zum Trotz, die ihn meilenweit von einer Kanzlerschaft entfernt sehen. Auf manchen wirkt Martin Schulz inzwischen wie der personifizierte Frust.

Viel hat der einstige SPD-Hoffnungsträger probiert, viel ist für ihn dabei nicht herausgesprungen. Zahlenmäßig eigentlich überhaupt nichts. Auch wenn Schulz laut ZDF-Politbarometer auf der Prozente-Skala leicht nach oben gerutscht ist und 34 Prozent ihn gerne als künftigen Bundeskanzler hätten: Amtsinhaberin Angela Merkel liegt 21 Zähler vor ihm. Ein-und-zwanzig! Die SPD selbst ist weiter abgeschmiert. Derzeit nur 22 Prozent. Wunder gibt es immer wieder. Bei dieser Bundestagswahl eher nicht.Nun folgt am kommenden Sonntag live vor Millionen von Zuschauern das Fernsehduell zwischen Herausforderer und Titelverteidigerin. Im ARD-Sommerinterview hat Schulz am vergangenen Sonntag schon mal die Tonart gewechselt und in den Aggressions-Modus geschaltet. Abteilung Attacke, Rundumschlag. Und die Kanzlerin? Gibt sich ein weiteres Mal ziemlich unbeeindruckt und macht ihrem Ruf als Teflon-Merkel alle Ehre.Und so wird es für Schulz und die Sozialdemokraten immer schwieriger, das Ruder noch herumzureißen. Politik-Kommentatoren haben längst das Dilemma der SPD in diesem Wahlkampf ausgemacht: Sie versuche, Unzufriedenheit zu säen, anstatt aufzuzeigen, wie Zufriedenheit gemehrt werden kann.juergen.kandziora@oberpfalzmedien.de