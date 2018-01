Das Bruttoinlandsprodukt legt um 2,2 Prozent zu, die Staatskassen sind prall gefüllt, seit der Wirtschaftskrise von 2009 geht es fast nur noch aufwärts. Und die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie seit der Wiedervereinigung. Bei aller Freude darüber darf nicht vergessen werden, dass sich die Zeiten schnell ändern können.

Auf jedes Hoch folgt ein Tief. Und das ist womöglich nicht mehr allzu weit entfernt, vermuten auch Wirtschaftswissenschaftler. Acht bis zehn Jahre dauerten in der Vergangenheit in der Regel die Konjunkturzyklen. Damit ist klar: Nach sechs Jahren Aufschwung kann uns bald ein Einbruch erwischen. Soviel zu den Zahlenspielereien, Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Die guten Zahlen für Deutschland können nicht überdecken, dass es eine Reihe von Problemen gibt: Die Gefährdung von (Renten-)Ersparnissen durch die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank. Sie hat so viel billiges Geld in die Märkte gepumpt, dass sich Blasen bilden können - oder das womöglich schon getan haben. Die gestiegenen Preise Immobilien in Ballungszentren deuten in diese Richtung. Oder die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft. Bei Krisen im Ausland wird sie schnell zum Nachteil. Immerhin gab es im vergangenen Jahr aber auch positive Impulse aus dem Inland. Dank höherer Löhne stieg der private Konsum.Allerdings: Teile der Bevölkerung, etwa Rentner oder Geringverdiener, bekommen von der "Party" relativ wenig mit. Sie müssen sich weiter nach der Decke strecken.