Das "Große Spiel", das Ringen um Einfluss und Vorherrschaft, dem der britischen Schriftsteller Rudyard Kipling in seinem Roman "Kim" ein frühes Denkmal gesetzt hat, ist heftiger denn je im Gange. Waren es im 19. Jahrhundert mit Russland und Großbritannien nur zwei Großmächte die um Afghanistan und die Nachbarländer rangen, ringen heute wesentlich mehr Akteure um die ganze Welt.

Russland ist auch heute noch mit von der Partie. Großbritannien, das einst so stolze britische Empire, ist nur mehr als treuer Freund der USA und als Mitglied der transatlantischen Verteidigungsallianz Nato dabei. Und es gibt neue Akteure: die USA und die aufstrebende Supermacht China.Mit seinem Jahrhundertprojekt "Neue Seidenstraße" interpretieren die kommunistischen Mandarine die traditionelle chinesische Idee des Reichs der Mitte als Zentrum der Welt neu. Heute geht China hinaus zu denen, die es als Vasallen in seine Interessenssphäre eingliedern will und bindet diese Länder ökonomisch an sich. So nimmt China längst auf Entscheidungen der Europäische Union Einfluss: Athen blockierte in dieser Woche eine China-kritische Stellungnahme der EU beim UN-Menschenrechtsrat. Angesichts der chinesischen Investitionen in Griechenland keine große Überraschung.Obwohl viele das nicht wahrhaben wollen: Die Europäische Union ist ebenfalls beim gegenwärtigen "Großen Spiel" dabei. Selbst wenn es nur darum geht, Expansionsgelüsten in der Nachbarschaft Einhalt zu gebieten und sich unangemessene Einflussnahme durch andere Mächte vom Hals zu halten. Die Einigkeit beim jüngsten EU-Gipfel zeigt, bis auf einige Osteuropäer, darunter ein Präsident mit Neigung zum übermäßigen Alkoholgenuss, haben das alle Europäer begriffen - auch dank der "Nachhilfe" aus dem Weißen Haus.Zumindest lieferte US-Präsident Donald Trump inzwischen das, was den Kern der westlichen Allianz ausmacht und zur Stabilität beiträgt: die US-Beistandszusicherung für die Europäer. Ein Signal an Russland. Damit sind in Europa die äußeren Grenzen abgesteckt. Anders in der Nachbarschaft: Im Nahen Osten loten die USA und Russland gerade die Einflussgrenzen neu aus. Und in Afrika fordert China schon länger USA und Europäer heraus.