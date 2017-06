Die Grünen? Gibt's die überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Die Umfragewerte sind zwischenzeitlich so tief gefallen, dass die einstige Regierungskoalitionspartei (1998-2005) um den Einzug in den Bundestag bangen muss. Mit ihrem Parteitag haben sich die Grünen noch nicht ganz zurückgemeldet - zumindest aber rückten sie sich ins Rampenlicht. Ein durchgeschwitzter Cem Özdemir, ein verbal hämmernder Anton Hofreiter, dazu der von Nena ausgeliehene Slogan "Zukunft wird aus Mut gemacht". Und am Schluss tanzen alle auf der Bühne "Irgendwo, irgendwie, irgendwann". Hört sich alles ganz sponti-mäßig an.

Dazu aber haben die Grünen ein Profil deutlich abgesteckt: Weniger Kohle-Strom, nur E-Autos ab 2030, keine Massentierhaltung mehr, Kinderarmut bekämpfen. Ob das aber für ein ordentliches Wahlergebnis reichen wird? Die Grundideen eines rot-grünen Gesellschaftsprojektes mit Toleranz gegenüber Minderheiten, Umweltschutz oder einer Energiewende verlieren mehr und mehr an gesellschaftlicher Akzeptanz: Die Energiewende hört da auf, wo nebenan ein Windrad gebaut wird. Bioäpfel? Gerne, aber nicht zu diesem Preis.Und dann noch die Sache mit der Toleranz. "Ich hab nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier", sagte Methusalix in einem Asterix-Comic. Die Grüne Weltoffenheit - sie wird bei vielen Menschen nie ankommen. Grüne hatten es bei Wahlen noch nie einfach. Diesmal wird es schwer wie nie.alexander.raedle@oberpfalzmedien.de