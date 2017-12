Ohne Parteispenden geht es nicht. Sie sind eine Form politischer Teilhabe. Neben persönlichem Engagement, etwa durch das altbekannte Plakate-Kleben oder das Werben für eine Partei an Informationsständen, gehört dazu die Geldzuwendung. Es gilt also: Spenden sind der freiwilligen Mitarbeit gleichzusetzen.

Gleichwohl erschließt sich schnell, dass es zwischen Spende und Spende einen großen Unterschied gibt: Kleinspenden und Mitgliedsbeiträge sind unproblematisch. Bei großen Geldzuwendungen kann hingegen die Gefahr entstehen, dass der Spender einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Willensbildung innerhalb der jeweiligen Partei nimmt.Dies soll Transparenz verhindern. So müssen Parteien jährlich Rechenschaftsberichte veröffentlichen, damit jeder sehen kann, wer die Parteien wie finanziell unterstützt. Doch auch die Transparenz hat Grenzen: Zwar müssen Spenden, die 50 000 Euro übersteigen, unverzüglich dem Präsidenten des Deutschen Bundestages gemeldet werden. Dieser veröffentlich sie zeitnah unter Nennung des Spenders. Doch bis auch die Namen derjenigen Spender veröffentlicht werden, die mehr als 10 000 Euro im Jahr geben, vergeht mehr als ein Jahr.Diese stehen im Rechenschaftsbericht der jeweiligen Partei. Für das Bundestagswahljahr 2017 dürfte es diese erst 2019 geben. Hier setzt die Kritik von Lobbycontrol an. Zu Recht. Im Zeitalter der Digitalisierung ließe sich eine Veröffentlichung deutlich früher bewerkstelligen. Niemand bräuchte auf die vollständigen Rechenschaftsberichte zu warten. So entstünde mehr Transparenz.