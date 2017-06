Größe ist immer relativ zum Betrachter: Als mir Helmut Kohl während einer Klassenfahrt in Rom zufällig über den Weg lief, nahm ich erst wahr, wie riesig dieser Kanzler ist. Er teilte das Meer der Passanten wie ein Kreuzfahrtschiff - leicht möglich, dass dabei manchmal auch einige überrollt wurden.

Das politische Zugpferd Kohl - von hinten aufgezäumt: Der Pfälzer hatte nicht das Glück eines Helmut Schmidt, der bis zu seinem Tod mehr oder weniger weise Beiträge zum Weltgeschehen in die Welt blies. Zuletzt ist der Altkanzler eine tragische Figur. Die Verwaltung seines abgeschirmten Erbes wurde justiziabel, sein Erbe selbst bleibt unangetastet.Der Kanzler der Einheit: Den Höhepunkt seiner Laufbahn erreicht Kohl, als sein Zenit überschritten scheint. Natürlich war er zur richtigen Zeit im richtigen Amt. Ein Selbstläufer war die Wiedervereinigung dennoch keineswegs. Die Erkenntnis, dass die Tür zur Einheit nur für einen Moment offensteht, macht ihn zum Staatsmann.Der ewige Kanzler: Eine ganze Generation wurde unter diesem Koloss sozialisiert - in der alten, biederen Bundesrepublik. Es ist ein Privileg der Jugend, gegen das träge Establishment aufzubegehren - so wohl sich ein Großteil der Bevölkerung unter der Bonner Käseglocke auch fühlte. Zum Schluss hatten ihn selbst seine Mitstreiter überdrüssig. Die Revolte der Herren Späth & Co. aber kam zu spät.Der große Europäer: Man schätzt manches erst, wenn es bedroht ist. Kohl, letzter Kanzler der Kriegsgeneration, begriff die Erweiterung und Vertiefung der EU als Friedensgarantie. Sie war zusammen mit dem Euro der Preis der deutschen Einheit. Er war bereit, dafür sogar die D-Mark, die heilige Kuh der Bundesrepublik, zu opfern.juergen.herda@oberpfalzmedien.de