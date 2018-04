Viel Feind, viel Stimmen", lässt sich in Anlehnung an Georg von Frundsberg mit Blick auf die Strategie der antidemokratischen Parteien und Bewegungen in Europa feststellen. Anders als der Landsknechtführer der Habsburger, der das geflügelte Wort "Viel Feind, viel Ehr" prägte, beschwören die Rechtspopulisten den Kampf gegen imaginäre Feinde. So lenken sie von ihrem tatsächlichen Ziel ab: der Zerstörung der freiheitlichen Gesellschaft und der Demokratie.

Ein Politiker, der das bis zur Perfektion praktiziert, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Einschüchterung, fremdenfeindliche Rhetorik, Aushöhlung der Pressefreiheit und undurchsichtige Parteienfinanzierung sind nur einige Punkte, die Douglas Wake, Leiter der Wahlbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zurecht mit Blick auf die Wahl vom Wochenende in Ungarn kritisiert.Einzig den unverholenen Antisemitismus, der aus dem Umfeld der Bewegung Orbans und vom ungarischen Ministerpräsidenten selbst bedient wird, hat der OSZE-Leiter nicht erwähnt. Dabei hetzt der 54-Jährige schon seit Jahren gegen den ungarisch-stämmigen George Soros, seinen einstigen Förderer.Eine Gratulation zur Wahl ist unter europäischen Regierungschefs und Parteiführern eine gute politische Übung. Entscheidend ist der Stil. Wenn Politiker, wie CSU-Chef Horst Seehofer, die Glückwünsche mit einer Warnung an die Europäische Union vor einer "Politik des Hochmuts und der Bevormundung" verbinden, betreiben sie das Geschäft Orbans. Richtig ist dagegen die Mahnung des EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker an den ungarischen Sieger, wonach die EU eine "Union der Demokratie und der Werte" ist.Orbans Erfolg ist eine bittere Nachricht für alle Minderheiten in Ungarn, für Europa und für die Freiheit. In Ungarn werden Demokratie und Freiheit weiter demontiert werden. Das wird Anti-Demokraten in Europa beflügeln und den europäischen Zusammenhalt zerstören.