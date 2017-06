Es war der Tag des allgemeinen Händereibens. Bei RWE und Eon beispielsweise sowie den Anlegern. Nach dem Sink- folgte der Höhenflug der Aktien. Die Reaktion am Markt auf die mehr als sechs Milliarden Euro, die den Atomkonzernen nun als Rückzahlung winken. Und auf die diesen Geldsegen versprechende Nachricht aus Karlsruhe, dass das Bundesverfassungsgericht das Kernbrennstoffsteuergesetz kassiert hat.

Außerhalb der durch das Grundgesetz vorgegebenen Kompetenzordnung hätten Bund und Länder kein Steuererfindungsrecht, machten die Richter im Beschluss deutlich. Mit einer solchen Eindeutigkeit, so war aus Finanzkreisen zu vernehmen, hätten Investoren nicht gerechnet. Die Energieversorger werden nicht nur die berappten Steuern zurückbekommen, sondern auch die entsprechenden Zinsen erhalten. Höchst willkommen bei ihrer teuren Restrukturierung.Das Bundesverfassungsgericht hat nicht mit deutlichen Worten gespart: "Da sich die Kernbrennstoffsteuer nicht dem Typus der Verbrauchsteuer im Sinne des Art. 106 GG zuordnen lässt, fehlte dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für den Erlass des Kernbrennstoffsteuergesetzes." Für die Bundesregierung ist dies eine krachende Niederlage. Zumindest hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für die Rückzahlung einen satten Steuerüberschuss zur Verfügung.Immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit Gesetze der Bundesregierung verworfen und für nichtig oder verfassungswidrig erklärt. Insofern befindet sich die jetzige Regierung in guter oder schlechter Gesellschaft - ganz wie man es sehen will.juergen.kandziora@oberpfalzmedien.de