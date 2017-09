Der Tag nach der Bundestagswahl hat gezeigt, was sich schon am Wahlabend abgezeichnet hat. Die Köpfe der großen demokratischen Parteien haben noch nicht alle verstanden, was der Einzug der AfD in den Bundestag bedeutet. Es mag gut sein, dass nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi ist, wie Unions-Vize Julia Klöckner betont. Aber jeder AfD-Wähler konnte wissen, wem er seine Stimme gibt.

Die Führungsfiguren der AfD sind Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, Rassisten und Neonazis. Spitzenkandidat Alexander Gauland hat am Wahlabend noch einmal die völkische Zielsetzung seiner Partei ausgebreitet, als er verkündete: "Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen". Der einstige CDU-Mann wollte schon früher nicht neben Fußballnationalspielern wohnen, weil diese nicht seine bleiche Hautfarbe haben, oder wie zuletzt eine Staatsministerin in Anatolien entsorgen.Gauland ist gebildet genug, um zu wissen, dass am Wannsee, einen Steinwurf von seinem Wohnort Potsdam entfernt, schon einmal Deutsche die Entsorgung von Menschen organisiert haben: den millionenfachen Mord an den europäische Juden. Trotzdem wählt er diese Wortwahl, denn das Völkische ist Teil der DNA der AfD. Die Partei will auch künftig jeden gesellschaftlichen und politischen Konflikt völkisch aufladen. In dieser Weltsicht sind die Ausländer schuld, die Deutschtürken, der Islam oder fremde Kulturen.Die Geschichte der Brexit-Debatte und -Abstimmung in Großbritannien lehrt, was passiert, wenn etablierte Parteien meinen, sich den Themen der Extremisten anbiedern zu müssen, statt ihr eigenes Profil zu schärfen und klare Kante zu zeigen. Die sächsische CDU hat dies am Sonntag bitter erlebt - sie wurde von der AfD überholt.Es hilft nichts, wenn Unionspolitiker nun offener über die Probleme der Flüchtlingsfrage reden wollen. Das kann man tun, aber damit wird AfD nicht gebremst. Parteien und Gesellschaft müssen dem Rassismus und dem Rechtsextremismus entschieden begegnen. Dabei ist jeder gefordert - ob im Freudes- oder Bekanntenkreis, im Verein, am Stammtisch oder am Arbeitsplatz.