Die Nerven in den Parteizentralen liegen zunehmend blank, jeder Prozentpunkt bei den letzten Umfragen sorgt wechselweise für Schüttelfrost oder Hitzewallung. Eines scheint klar: Eine Woche vor der Bundestagswahl sind sich so viele Menschen wie noch nie unsicher, welcher Partei sie ihre Stimmen geben wollen. Setzt sich der Trend der letzten Landtagswahlen fort, dürfte die Beteiligung am nächsten Sonntag im Vergleich zum Jahr 2013 wieder steigen.

Eine richtige Wechselstimmung ist dabei nach den letzten Prognosen nicht zu erkennen. Angela Merkel dominiert das Rennen, Martin Schulz hechelt hinterher. Große Koalition oder Jamaika - das bleibt allem Anschein nach die einzige offene Frage. Und ganz ehrlich: Auch bei einer Konstellation CSU, FDP und Grüne wird es nicht zu einer deutlichen Richtungsänderung kommen.Spannend wird vor allem das Abschneiden der AfD. Wird die Partei tatsächlich die drittstärkste Kraft? In einem Umfeld, in dem es den Deutschen objektiv so gut geht wie nie zuvor, profitieren Gauland und Co. von diffusen Ängsten. Die großen Parteien müssen sich ankreiden lassen, den vermeintlich Vergessenen keine Heimat zu bieten. Die große Fraktion der Nichtwähler lässt sich von den populistischen Parolen der AfD an die Wahlurne locken. Aus einem Gefühl, es "denen da oben" zeigen zu wollen. Die Vernunft spielt hier keine Rolle. Aber keine Sorge: Die Demokratie wird auch das aushalten.Auch die Oberpfalz wird mit hoher Sicherheit mit einem AfD-Politiker im Bundestag vertreten sein. Die SPD wird wohl ihre beiden Mandate behalten. Das große Zittern herrscht in der Bezirks-CSU. Sie droht ihre drei Listenmandate zu verlieren. Nur vier statt der derzeit sieben Oberpfälzer Christsozialer im Bundestag - diese Konstellation gab es zuletzt nach der Wahl 2009.