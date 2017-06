Das Trauerspiel um die Trauerfeier für Helmut Kohl nimmt immer schlimmere Formen an. Der Abschied vom großen Europäer droht zu einer kleinkarierten Fehde zu verkommen. Am 1. Juli werden in Straßburg bewegende Reden zu hören sein, doch Misstöne im Vorfeld übertönen die Zeremonie bereits.

Kohl, der Kanzler der Einheit, eine streitbare Persönlichkeit mit unbestrittenen Verdiensten. Im privaten Umfeld offenbar mit großen Defiziten, auf politischem Terrain mit sicherem Gespür und bisweilen fataler Hartnäckigkeit. Keiner war bisher so lange Regierungschef in Deutschland. Wo sonst als in Berlin dürfte also der Staatsakt für Kohl stattfinden?Die Idee einer europäischen Trauerzeremonie mag verlockend klingen. Aber ist die französische Grenzstadt Straßburg tatsächlich der richtige Ort dafür? Die Geburtsstätte des Euro? Zu vieles riecht nach Kungelei, nach Kompromissen, nach Zerwürfnissen. Dass es scheinbar eine Diskussion darüber gab, ob auch Angela Merkel dort sprechen soll - beschämend.Die Rolle der Kohl-Witwe - dubios und undurchsichtig. So bleibt zu befürchten, dass statt der würdevollen Worte eines Jean-Claude Juncker oder eines Bill Clinton vor allem die Bilder des Zerwürfnisses zwischen Maike Kohl-Richter und dem älteren Kohl-Sohn Walter im Gedächtnis haften bleiben.Erschüttert blickt die Öffentlichkeit auf die familiäre Tragödie im Hause Kohl. Das Andenken an den Altkanzler ist bereits nachhaltig beschädigt. Egal, was in Straßburg gesagt wird.frank.werner@oberpfalzmedien.de