Es läuft wahrscheinlich wie immer, wenn es um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht: Belächelt wird, wer auf die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinweist. Spott und Häme ernten diejenigen, die eine ernsthafte Diskussion zum Thema anstoßen wollen. Wenn nun also die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung darauf hinweist, dass Frauen etwa bei Frisör und Reinigung mehr berappen müssen als Männer, mag man das als Lappalie abtun. Und doch beschreibt die Behörde - wenn schon nicht das gesamte Problem - dann doch zumindest seine Symptome.

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt", sagt das Grundgesetz. Ganz einfach. Wenn also die Anbieter von Dienstleistungen darauf hinweisen, dass weibliche Kundschaft auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, dann mag das ja stimmen. Aber dann muss eben nach Stundensatz abgerechnet werden. Sonst könnte man den Spieß auch umdrehen und fordern, dass Frauen generell weniger zahlen - sie verdienen ja im Schnitt auch weniger.Kann ja sein, dass die Gleichstellungsbeauftragte Christine Lüders zum Jahresschluss ihr Ressort bloß noch einmal in die Schlagzeilen bringen wollte, eine Art Daseinsnachweis. Das ändert aber nichts daran, dass ihre Mission eine wichtige ist: Erst wenn Frauen den Männern in allem gleichgestellt sind, hat sich die Sache erledigt.