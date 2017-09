Ex-Bild-Chef Kai Diekmann ist kein Freund von Hanns Joachim Friedrichs legendärem Journalisten-Ethos. "Sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten", forderte der Nachrichtenmann. "Finde ich falsch", sagt der Springer-Vertreter. Man positioniere sich klar gegen Antisemitismus, Extremismus und Totalitarismus.

Folgerichtig plant Deutschlands größter Medien-Konzern zusammen mit Dax-Unternehmen eine Anzeigenaktion in türkischen Medien: "Die Axel Springer SE setzt sich ein für die Freilassung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel und die der weiteren deutschen politischen Gefangenen in der Türkei." Ob sich die Unternehmen anschließen, ist noch unklar.Man kann von Bild & Co. halten, was man will - die Anzeigenaktion kommt zur rechten Zeit. Der Einfluss der deutschen Politik auf das despotische Regime in Ankara ist kaum mehr messbar. Bereits 54 Deutsche befinden sich in türkischer Haft, nur in elf Fällen sollen politische Gründe eine Rolle spielen. Und Erdogan protestiert natürlich auch, wenn Kurden in Deutschland demonstrieren.Nachdem Ankara die Pressefreiheit faktisch abgeschafft hat, wäre Springers Anzeigen-Kampagne ein Korrektiv - zumal Erdogan mehr zu verlieren hat, als er glaubt. Seine AKP käme nach Umfragen derzeit nur noch auf knappe 40 Prozent. Der einzig verbliebene Partner, die MHP, steht vor dem Aus. MHP-Aussteigerin Meral Aksener gründet gerade eine neue Mitte-Rechts-Partei. Zusammen mit der kemalistischen CHP (23,4 Prozent) und der pro-kurdischen HDP (10,1 Prozent) könnte es eng werden für den Sultan.juergen.herda@oberpfalzmedien.de