Entspannung in Sulden in Südtirol: Angela Merkel wandert mit ihrem Mann Joachim Sauer in den Alpen. Doch über der Kanzlerin braut sich ein mächtiges Gewitter zusammen. Sieben Wochen vor der Bundestagswahl hat die international als "Retterin der freien Welt" gefeierte 63-Jährige einen Rucksack voller Probleme mit im Gepäck.

Zu einem Orkan könnte sich der Wirbel um die Abgasaffäre entwickeln. Der "Diesel-Gipfel" an diesem Mittwoch findet ohne Merkel statt - alleine diese Tatsache sorgt bereits für Murren in Berlin. Nach dem neuen Desaster um die illegale Software beim Porsche Cayenne wächst der Druck auf Politik und Wirtschaft. Von der Kanzlerin wird ein Machtwort erwartet. Ob sie den Kampf mit den Autobossen tatsächlich annimmt? Merkel hat einen langem Atem. Manche nennen das auch die Kunst des Aussitzens.Diese Eigenschaft könnte ihr auch bei der Flüchtlingsproblematik noch zum Verhängnis werden. Zehntausende warten in Italien schließlich auf ihre Ausreise in den Norden. Die Zeit drängt. Die Populisten spekulieren auf einen Fehler der Kanzlerin. Mit dem Prinzip Hoffnung wird nichts zu erreichen sein. Die EU muss die Daumenschrauben für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge anziehen und endlich die Ursachen des Elends wirkungsvoll bekämpfen.Die Messerattacke eines ausreisepflichtigen Palästinensers in Hamburg beschleunigt diese Debatte. Haben die Behörden erneut versagt? Die Unruhe in der Bevölkerung wächst. Die Stimmung ist nervös. Angela Merkels Marschgepäck in Sulden wird immer schwerer.frank.werner@oberpfalzmedien.de