Nach dem turbulenten Jahr 2017 geht es für die CSU heuer gleich mit Vollgas weiter: Bei der Klausurtagung der Landesgruppe im Kloster Seeon wird mancher Abgeordnete ein Stoßgebet gen Himmel schicken, dass doch endlich Ruhe einkehren möge. Und die Vorzeichen scheinen nicht mal so schlecht zu stehen.

Der Machtwechsel von Horst Seehofer zu Markus Söder als designierter Ministerpräsident ist einigermaßen pannenfrei vollzogen. Jetzt kann sich das Spitzen-Duo als harmonischer Macher bewähren. Alles andere wäre auch politischer Selbstmord im Jahr der Landtagswahl.Vor den anstehenden Groko-Sondierungen schlägt Seehofer versöhnliche Töne an. Für die CSU wäre ein Scheitern der Gespräche eine Katastrophe, Neuwahlen ein unkalkulierbares Risiko. Das Dümpeln bei und unter 40 Prozent in den jüngsten Umfragen kann für die Christsozialen nur Ansporn für eine kraftvolle Aufholjagd sein.Die Studie zur Gewalt bei Flüchtlingen liefert dazu eine Steilvorlage. Sie dürfte der CSU zur Durchsetzung ihrer Ziele in den Verhandlungen wie gerufen kommen - wenn Seehofer und Co. das Papier genau gelesen haben und sich nicht durch das Stimmungsbarometer in sozialen Medien blenden lassen.Tatsache ist: Es gibt keinen Grund, Kriminelle weniger streng oder strenger zu behandeln, je nachdem, woher sie stammen. Ein Paket aus Prävention und wirksamer Strafverfolgung ist der Leitfaden einer effektiven Sicherheitspolitik.Im Fall der jungen Flüchtlinge bedeutet das auch, Nordafrikaner schneller abzuschieben als bisher. Und zugleich jenen jungen Flüchtlingen, die hierbleiben dürfen, stärker helfen. Mit Sprachunterricht, mit Ausbildung und mit dem Nachzug der Familie. Integration statt Agitation - ohne diese Prämisse wird keine Groko gelingen.