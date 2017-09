Die Wahl ist vorbei, die Ergebnisse sind verdaut. Nun beginnt die Ursachenforschung. Vor allem für die CSU ist es an der Zeit, herauszufinden, warum die Partei Stimmen und Vertrauen der Wähler verloren hat. Einige Parteimitglieder haben den Schuldigen aber bereits gefunden: Horst Seehofer. Sie fordern seinen Rücktritt.

Und ja, sie haben zum Teil Recht. Die Partei muss sich neu aufstellen und sortieren. Die Diskussion um Seehofers Position wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Das ist keine Frage. Denn: Mit so mancher Aussage oder seinem Zickzack-Kurs gegenüber der CDU und Angela Merkel hat er seiner Partei geschadet. Auch das Hin-und-Her bezüglich seiner Wiederkandidatur zum Ministerpräsidenten wirft kein gutes Licht auf Seehofer. Dazu kommen seine gesundheitlichen Probleme, die den Wähler zweifeln lassen, ob Seehofer seiner Aufgabe noch gewachsen ist.Aber: Eine Hauruck-Aktion bringt nichts. Ein Rücktritt Seehofers muss gut überlegt sein. Die Frage darf nicht sein: "Wer steht in Zukunft an der Spitze der CSU?", sondern: "Mit wem an der Spitze gelingt der CSU der gewollte Neuanfang?"Dafür braucht es einen Kandidaten, der es schafft, sich innerhalb der eigenen Partei, aber auch gegenüber anderen durchzusetzen, gleichzeitig aber sachlich und diplomatisch bleibt. Ob Markus Söder das gelingt, ist fraglich. Zu oft ist er in der Vergangenheit mit unüberlegten Äußerungen aufgefallen.Aber egal, wie die Debatte um Seehofers Rücktritt ausgeht, wichtig ist vor allem eines: Jeder Vorgang muss in Ruhe geschehen, auch wenn die Zeit bis zu den Landtagswahlen im Herbst 2018 drängt. Weitere Zickzack-Kurse oder Hauruck-Aktionen wird der Wähler der CSU nicht verzeihen. Und die AfD lauert.