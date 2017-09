Von Dominik Konrad

Der Bundestag ist nur ein einziges Parlament - auf dem Wahlzettel steht aber: "Sie haben zwei Stimmen." Damit ist das Dilemma unseres Wahlsystems fast schon erklärt.Eine Partei kann mehr Direktmandate gewinnen als sie laut Zweitstimmen entsenden dürfte. Was passiert dann? Die Antwort bis 2009 war: Die Direktkandidaten dürfen trotzdem rein. So hatten diese Parteien mehr Abgeordnete, als sie Zweitstimmen bekommen hatten. Das erklärte das Bundesverfassungsgericht für nicht verfassungsgemäß. Es folgte ein Gerangel um ein neues Wahlsystem.Und nun? Alle Direktkandidaten kommen sicher rein. Dann werden so lange Kandidaten aus den Listen hinzugefügt, bis das Verhältnis passt. Bei einer Wahl, in der die Union 80 Prozent der Direktmandate gewinnt, und wohl sieben Parteien den Sprung schaffen, ergibt das laut mandatsrechner.de 677 Sitze. 2013 waren es noch 631, 2005 614 Sitze gewesen.Der Zuwachs ist gut für die Parteien: Mehr Mandatsträger bedeuten mehr Diäten und mehr Mitarbeiter. Für den Bürger wird's teuerer.dominik.konrad@oberpfalzmedien.de