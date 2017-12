Merkel muss weg! Diese auf deutschen Marktplätzen immer wieder gern gegrölte Forderung kann man nicht unterschreiben. Das liegt vor allem daran, dass diejenigen, die diesen Satz skandieren, die Bundeskanzlerin fast ausschließlich wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingsfrage aus dem Amt jagen wollen. Eine Meinung, die man zu tolerieren hat, mehr aber auch nicht.

Merkel könnte weg - diese Aussage ist dann schon eher konsensfähig. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es nach zwölf Jahren und drei Kabinetten unter ihrer Führung ganz natürlich scheint, dass die Regierung frisches Blut braucht, und zwar von oben her. Die Kanzlerin läuft jetzt Gefahr, die Fehler des "ewigen" Kanzlers Helmut Kohl zu wiederholen. Am Ende von 16 Amtsjahren waren sogar die eigenen Gefolgsleute seiner überdrüssig. Nach zwei Legislaturperioden sollte generell Schluss sein, wie in den USA. Nur so zwingt man Regierungsparteien zur personellen Erneuerung.Dumm nur, dass Angela Merkel potenziellen innerpartei- lichen Konkurrenten noch nie Luft zum Atmen gelassen hat. Damit hat sie ihre eigene Unersetzlichkeit zementiert und den Weg für Aufbruchsstimmung und Neuanfang blockiert.