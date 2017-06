Dresden. In Bund und Ländern sollen künftig einheitliche Standards bei der Terrorabwehr gelten. Der Chef des Bundeskriminalamts habe dazu den Innenministern der Länder in Dresden eine neue Methode zur Bewertung von "Gefährdungssachverhalten und Gefährdern" vorgeschlagen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag am Rande der Innenministerkonferenz in Dresden.

Künftig solle es im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum "mit dem Bundeskriminalamt als koordinierende Stelle eine bessere Sachbearbeitung der Gefährdung selbst" geben, sagte de Maizière. "Das heißt, verbindliche Standards im Umgang mit den Gefährdern, damit - wenn man sich auf eine bestimmte Gefährdungsstufe eines Gefährders einigt - dann auch die Maßnahmen in den Ländern verbindlich gemeinsam abgestimmt sind." Gleiches gelte für die Cyber-Abwehr.Zur Überwachung von Messenger-Diensten wie Whatsapp seien - anders als bei SMS oder normalen Telefongesprächen - besondere Maßnahmen nötig. "Dazu gehört die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder die Online-Durchsuchung." Beides werde in beiden noch verbleibenden Sitzungswochen im Bund in der Strafprozessordnung verankert, kündigte de Maizière an. "Das ist ein großer Erfolg. Und ich denke, die Länder sollten das auch tun."Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte erneut seine Forderungen nach einer Beobachtung notfalls auch von Kindern im islamistischen Umfeld durch den Verfassungsschutz. "Da geht es um extreme Ausnahmesituationen", sagte er im Deutschlandfunk. Die Innenexpertin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, warf ihm dagegen eine "völlige Entgrenzung" vor. Kritik kam auch vom Deutschen Anwaltverein. "Die Fantasie der Sicherheitspolitiker scheint nun endgültig keine Grenzen mehr zu kennen", sagte DAV-Präsident Ulrich Schellenberg am Dienstag. (Kommentar)