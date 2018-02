Baku/Eriwan. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat in einer Wahlkampfrede Anspruch auf die armenische Hauptstadt Eriwan erhoben und damit Empörung beim Nachbarstaat ausgelöst. Die Äußerung sei "absurd und unsinnig", sagte Armeniens Parlamentsvize Eduard Scharmasanow am Freitag in Eriwan. Sie zeige aber, dass Aserbaidschan nicht bereit sei, den jahrzehntealten Konflikt der Nachbarn friedlich zu lösen.

"Eriwan ist historisch unser Gebiet, und wir Aserbaidschaner sollten in dieses Gebiet zurückkehren", sagte Aliyev am Donnerstag in Aserbaidschans Hauptstadt Baku bei einem Kongress der Regierungspartei Neues Aserbaidschan. "Das ist unser politisches und strategisches Ziel, dem wir uns schrittweise annähern sollten", zitierte ihn die russische Agentur Interfax. Der autoritär regierende Aliyev hat für den 11. April eine vorgezogene Präsidentenwahl angesetzt.Aliyev stützte den Anspruch auf das Chanat Irewan, eine muslimische Herrschaft im 18. Jahrhundert. Später eroberte Russland das Gebiet. Die heutige Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan stammt aus sowjetischen Zeiten. Faktisch halten armenische Kräfte seit einem Krieg von 1992 bis 1994 das Gebiet Berg-Karabach und andere Teile Aserbaidschans besetzt. Derartige Vorstöße Aliyevs seien nicht neu, sie brächten Moskau aber Probleme, sagte der russische Experte Arkadi Dubnow. Russland ist Schutzmacht Armeniens und eng Aserbaidschan verbündet.