Peking. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zur Beseitigung der Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel unter bestimmten Bedingungen bekräftigt. Bei einem Besuch in Peking, der erst am Mittwoch bestätigt wurde, tauschte sich Kim Jong Un mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den Konflikt um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm aus. Er bekräftigte seine Bereitschaft für ein Treffen nicht nur mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, sondern auch mit US-Präsident Donald Trump.

Bei den Gesprächen deutete Kim Jong Un seine Bedingungen für eine Lösung des Konflikts an: "Die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen, während gleichzeitig progressive und synchrone Schritte in Richtung des Friedens ergriffen werden", zitierte ihn die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.China unterrichtete die USA und Südkorea über den Besuch. Die Regierung in Peking hat auch eine Nachricht von Xi Jinping an Trump übermittelt, berichtete die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Die Entwicklungen seien ein weiterer Beweis dafür, dass Trumps Kampagne des maximalen Drucks eine "angemessene Atmosphäre" für einen Dialog mit Nordkorea schaffe.Chinas Führung schickte Außenpolitiker Yang Jiechi nach Seoul, um Südkoreas Regierung zu unterrichten. Kim Jong Un will sich Ende April mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im Grenzort Panmunjom treffen. Das Treffen zwischen Kim Jong Un und Trump soll bis spätestens Ende Mai stattfinden. Die Gespräche in Peking beschrieb Chinas Präsident als "freimütig und freundschaftlich", was in der diplomatischen Sprache als Hinweis auf Differenzen gewertet werden kann.Mit der Serie von Atom- und Raketentests hatte Kim Jong Un den Nachbarn verärgert. Als größter Handelspartner hatte China die beschlossenen Sanktionen der Vereinten Nationen verstärkt umgesetzt. Das Verhältnis war auf den schlechtesten Stand in seiner Geschichte gefallen. Xi Jinping und Kim Jong Un zeigten sich aber einig, an der historischen Freundschaft wieder anzuknüpfen. Nordkoreas Führer, der die Kontakte zu Peking seit 2011 nicht mehr gepflegt hatte, nannte die Beziehungen zu China sogar "unerschütterlich". Es sei die "strategische Wahl" seines Landes, die Freundschaft mit China "unter den neuen Umständen" zu entwickeln. Xi Jinping lobte die "positiven Veränderungen" auf der koreanischen Halbinsel und begrüßte die Bemühungen Kim Jong Uns. China halte am Ziel einer Beseitigung der Atomwaffen und einer "Lösung der Probleme durch Dialog und Konsultationen" fest. Er forderte "alle Seiten" auf, die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen zu unterstützen und Schritte zu unternehmen, um Friedensgespräche zu ermöglichen.Ungeachtet der erwarteten Gipfeltreffen wollen die USA weiter Druck auf Pjöngjang ausüben. Trump twitterte, dass er von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über dessen Treffen mit Kim Jong Un unterrichtet worden sei und dass sich Kim auf den Gipfel mit ihm, Trump, freue. In der Zwischenzeit müssten "maximale Sanktionen und Druck" aber unbedingt aufrechterhalten werden, forderte Trump.