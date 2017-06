Berlin. Eine anhaltend gute Konjunktur und hohe Beschäftigung spült viel Geld in die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung. Im ersten Quartal dieses Jahres erwirtschafteten die Krankenkassen nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Plus von rund 612 Millionen Euro. Damit stiegen deren Finanzreserven auf 16,7 Milliarden Euro. Das geht aus den offiziellen Zahlen des Ministeriums für das erste Quartal hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Im ersten Quartal 2016 hatten die Krankenkassen noch einen Überschuss von 406 Millionen Euro ausgewiesen. Im Gesamtjahr 2016 gab es auf Basis der jetzt vorliegenden endgültigen Finanzergebnisse ein Plus von 1,62 Milliarden Euro. Im Gesundheitsfonds waren Ende 2016 rund 9,1 Milliarden Euro. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hatte den Kassen im Wahljahr 2017 zusätzlich 1,5 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds zugesichert.Das Plus kommt aber nicht bei allen Krankenkassenarten im gleichen Maße an. Nur die Allgemeinen Ortskrankenkassen konnten dem Ministeriumsbericht zufolge ihren Überschuss im ersten Quartal 2017 ausbauen. Bei den Ersatzkassen, den Betriebs- und den Innungskrankenkassen ging er ebenso zurück wie bei der Knappschaft-Bahn-See. Die Landwirtschaftliche Krankenversicherung machte in den ersten drei Monaten ein Minus von 6 Millionen Euro.