Moskau. Die US-Regierung hat ranghohe russische Politiker und kremlnahe Geschäftsleute auf eine umstrittene Liste gesetzt und damit massive Kritik in Moskau ausgelöst. Präsident Wladimir Putin bezeichnete das Dokument als "unfreundlichen Akt", der die ohnehin komplizierten Beziehungen zu den USA weiter erschwere. "Natürlich schadet die Liste den internationalen Beziehungen als Ganzes", sagte Putin der Agentur Interfax zufolge am Dienstag in Moskau. Russische Politiker gehen davon aus, dass das Dokument als Grundlage für Sanktionen dienen könnte. Das US-Finanzministerium hatte zuvor eine Liste veröffentlicht, in der über 200 ranghohe russische Politiker und Geschäftsleute mit engen Verbindungen zum Kreml genannt werden. Unter anderem werden Regierungschef Dmitri Medwedew, Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu erwähnt. 114 Politiker und 96 Oligarchen werden aufgeführt.

Die US-Regierung folgte einem Sanktionsgesetz, das der Kongress 2017 verabschiedet hatte und forderte eine derartige Liste an. Es war eine Reaktion auf die Moskau zur Last gelegte Beeinflussung der US-Wahl und die Einflussnahme im Krieg in der Ostukraine.