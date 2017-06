Kriegsverbrechen in Srebrenica

Den Haag. Mehr als 20 Jahre nach dem Völkermord im bosnischen Srebrenica hat ein Gericht den niederländischen Staat für den Tod von rund 350 Muslimen mitverantwortlich gemacht. Die niederländische UN-Truppe Dutchbat hätte diese Flüchtlinge besser schützen müssen, stellte das Zivilgericht am Dienstag in Den Haag in der Berufung fest. Daher sei der Staat zum Teil haftbar.

Damit bestätigte das Gericht das Urteil der ersten Instanz, die 2014 erstmals eine Mitverantwortung des Heimatstaates einer UN-Truppe für Kriegsverbrechen Dritter festgestellt hatte. Allerdings schränkte das Berufungsgericht die Haftung des Staates nun deutlich ein. Enttäuscht reagierten einige bosnische Klägerinnen. "Das ist keine Gerechtigkeit", rief eine Frau im Gericht. Im Bosnien-Krieg hatten serbische Einheiten unter General Ratko Mladic im Juli 1995 die UN-Schutzzone Srebrenica überrannt. Die niederländischen Blauhelme, die die Flüchtlinge schützen sollten, hatten die Enklave kampflos übergeben. Anschließend hatten die Serben rund 8000 bosnische Männer und Jungen ermordet.Die Angehörigen von 6000 Opfern, die "Mütter von Srebrenica", hatten die Zivilklage gegen die Niederlande angestrengt und Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. Nach ihrer Ansicht war Dutchbat auch für den Tod der Tausenden übrigen Männer und Jungen mitverantwortlich. Doch das wies das Gericht ab.