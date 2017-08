Bayern will für mehr Sicherheit die Videoüberwachung an Orten mit großer Menschenansammlung ausbauen. 90 Orte stehen zur Disposition.

Fünf-Punkte-Plan

Abbau in Grafenwöhr

München/Regensburg. (epd/dko) Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte am Dienstag ein Fünf-Punkte-Programm vor. Die Videoüberwachung solle nur dort ausgebaut werden, wo dies für mehr Sicherheit für die Bürger zwingend erforderlich sei, betonte Herrmann. Das helfe der Polizei bei der Fahndung nach Kriminellen oder auch bei möglichen terroristischen Anschlägen. Zugleich solle die Videoüberwachung eine Abschreckung für potenzielle Straftäter sein.Die Opposition im Bayerischen Landtag begrüßt einen Ausbau der Videoüberwachung, warnt zugleich aber vor einer Verwässerung des Datenschutzes. Der Fraktionsvorsitzende der Landtags-SPD, Markus Rinderspacher, fordert Herrmann auf, den Ankündigungen endlich Taten folgen zu lassen und vor allem die S-Bahnhof-Überwachung auszubauen. Bisher seien nur 58 der 150 Bahnhofe im Münchener S-Bahnbereich mit Kameras ausgestattet, obwohl Herrmann bereits 2014 einen Ausbau angekündigt habe.Laut seinem Fünf-Punkte-Plan will Herrmann festinstallierte Kameras an "Kriminalitätsbrennpunkten", wie sie sein Ministerium nennt. So habe die Polizei etwa am Münchener Hauptbahnhof im Juli vier zusätzliche Kameras angebracht, um die Sicherheitslage langfristig zu verbessern, sagte Herrmann. Insgesamt betreibe die bayerische Polizei 48 stationäre Kameras an diesen Brennpunkten. Derzeit prüfe man 90 weitere Orte für festinstallierte Videoüberwachung, etwa den Augsburger Königsplatz. Im Freistaat gab es bis Ende 2012 mehr als 17 000 Kameras, aktuellere Angaben gibt es nicht.Nach Angaben des Pressesprechers des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Albert Brück, werde derzeit nur ein Ort in der Oberpfalz videoüberwacht: der Hauptbahnhof in Regensburg. Dort sind bereits seit mehr als zehn Jahren Kameras installiert. Man müsse grundsätzlich zwischen der polizeilichen und anderer Videoüberwachung unterscheiden. Es gebe außerdem die kommunale Kontrolle in Bus und Bahn oder private Videoüberwachung zum Beispiel in Einkaufszentren. Davon könne die Polizei bei Ermittlungen profitieren."Videoüberwachung nach Polizeiaufgabengesetz gibt es nur an Kriminalitätsschwerpunkten", sagt Brück. "Da gibt es dann auch Hinweisschilder. Man versucht mit polizeilichen Kameras ja strafbares Verhalten zu verhindern. Das heißt, die Leute müssen wissen, dass es Überwachung gibt." Im Juni 2012 waren auch am Bahnhof in Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN) Kameras installiert worden. 463 Straftaten hatte die Polizei in Grafenwöhr, vor allem in der Alten Amberger Straße binnen eines Jahres festgestellt. Ende November 2013 entfernten die Beamten die Kameras. Grund: Die Sicherheitslage hatte sich stark verbessert. (Kommentar, Seite 5)