Doha/Kuwait. In der Katar-Krise gibt es Sorge vor einer Verschärfung der Lage. "Es besteht die Gefahr, dass aus dieser Auseinandersetzung ein Krieg werden könnte", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich beunruhigt. Eine politische Lösung werde nicht gelingen, "wenn bestimmte Akteure dort überhaupt nicht mehr ins Gespräch einbezogen werden". Die Golfstaaten hatten zusammen mit Ägypten, Jemen und Mauretanien ihre diplomatischen Beziehungen zum Emirat Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Kuwait bemüht sich in dem Konflikt um Vermittlung und betonte am Sonntag, Katar sei bereit, den Streit zu entschärfen und an einer Lösung mitzuarbeiten. US-Außenminister Rex Tillerson appellierte an Saudi-Arabien und die anderen Staaten, Katars Isolation zu beenden. Zugleich forderte er die Regierung in Katar auf, noch mehr im Kampf gegen den Terrorismus zu tun.

Angesicht der angespannten Versorgungslage Katars schickte der Iran eigenen Angaben zufolge Lebensmitteln in das Land. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Sonntag wurden 460 Tonnen, hauptsächlich Früchte und Gemüse, nach Katar gesendet. Gleichzeitig hätten fünf Maschinen der iranischen Fluggesellschaft Iran Air über 90 Tonnen Lebensmittel in das Emirat verfrachtet, hieß es.