Caracas. Das krisengeschüttelte Venezuela kämpft gegen die drohende Staatspleite. Die nächsten Wochen seien entscheidend, vor allem im Oktober und November, sagte der Präsident der venezolanischen Kreditbank, Germán García-Velutini, der Deutschen Presse-Agentur. "Dann sind jeden Monat rund zwei Milliarden Dollar zurückzuzahlen."

Es werde immer schwieriger, genügend Geld aufzutreiben. Venezuela hat bereits große Mengen der Goldreserven und Anteile an Ölfeldern verkauft, um Schulden bedienen zu können. Seit Monaten schon kämpft die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro gegen den Ruin. Angesichts der monatelangen Unruhen und des weiterhin niedrigen Ölpreises sei die Lage nun besonders kritisch, sagen Experten. Die Konsequenzen könnten verheerend sein und die Bevölkerung vollends ins Elend stürzen.Durch die Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments und die Installierung einer linientreuen "Volksversammlung" hat Maduro mehr Spielraum; das Parlament hatte zum Beispiel die Goldverkäufe heftig bekämpft. Nach Einschätzung der Opposition ist der Mangel an Lebensmitteln und Medizin auch deshalb so groß, weil die hohen Schulden bedient werden müssen. Viele Sozialisten sollen zudem selbst Anleihen des Ölkonzerns PDVSA besitzen und würden bei einer Pleite viel Geld verlieren.Maduro, der sich gerne mit Orden behängt zeigt, soll nun einen sehr bedeutsamen abgeben. Der argentinische Präsident Mauricio Macri entzieht ihm die höchste Auszeichnung Argentiniens, den Orden "General San Martín". Maduro habe "einen Mangel an den von San Martín geprägten Werten in Bezug auf Freiheit und den Umgang mit den Völkern Lateinamerikas gezeigt", hieß es am Freitag im Mitteilungsblatt der Regierung. Sie werde deshalb die Rückgabe verlangen.Der Orden erinnert an den südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer José de San Martín, neben Simón Bolívar einer der Befreier von der spanischen Kolonialmacht. Die Auszeichnung war dem Sozialisten Maduro von Macris Vorgängerin, der linken Präsidentin Cristina Kirchner, 2013 verliehen worden.