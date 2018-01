Berlin/Teheran. Bei Kundgebungen in Berlin und Hamburg haben Hunderte Solidarität mit den Demonstranten im Iran gezeigt. Bis zu 1300 Menschen hätten sich am Samstag in Berlin am Brandenburger Tor versammelt, sagte Javad Dabiran vom Nationalen Widerstandsrat Iran. Er hatte die Demonstration organisiert. In Hamburg versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Regimegegner.

Irans Parlamentspräsident Ali Laridschani forderte von den Behörden eine lückenlose Aufklärung zum Vorgehen gegen Demonstranten. "Wir wollen nicht, dass die Rechte von Menschen nur deshalb verletzt werden, weil sie Kritik äußern", sagte Laridschanis Sprecher Behrus Nemati nach einer Sondersitzung des Parlaments am Sonntag. Falls es bei Verhaftungen Fehler gegeben habe, müssten sie korrigiert werden. Am Nachmittag wurden Dutzende Demonstranten aus der Haft entlassen. Die Proteste gegen Arbeitslosigkeit, hohe Lebensmittelpreise, Korruption und die autoritäre Staatsführung hatten vor etwa elf Tagen begonnen.