Zum Thema Stromtrassen:

Für Betroffene der neuen möglichen Strom-Autobahnen sind die letzten Jahre eine ständige Achterbahnfahrt der Gefühle. Wo wird der neue Ostbayernring geführt? Wo kommt der Süd-Ost-Link? Erdverkabelung? Gittermasten? Kompaktmasten? Ist man bei all diesen Fragen direkt tangiert, so können einen die aktuellen Diskussionen in der Presse an den Rand der Verzweiflung bringen. War nun endlich klar, wo der Ostbayernring laufen, eine Erdverkabelung des Süd-Ost-Links beschlossen und eine Route favorisiert wird, so scheinen die aktuellen Debatten alles wieder in Frage zu stellen und zu anfänglichen Konzepten zurückzukehren. Als Betroffener des neuen Ostbayernrings sind die aktuellen Forderungen nach einer Bündelung mit dem Süd-Ost-Link wie ein Schlag ins Gesicht. Eine gebündelte Route beider Stromtrassen auf Masten soll die Lösung für die Energiewende in der Region sein!? Auch die Forderung von einzelnen Politikern, alles entlang der bestehenden Autobahn zu führen, würde hierbei zum gleichen Ergebnis einer überlasteten Route führen.Waren all die Bürgerinformations-Veranstaltungen von der Firma Tennet somit nur ein Ablenkungsmanöver, und kommt nun doch alles so, wie es von Anfang an geplant war? Wer denkt bei den ganzen Diskussionen an die Anwohner dieser geforderten Route? Sind die Leute dort durch Ostbayernring und Autobahn nicht schon genug für 24 Stunden am Tag belastet? Dass ein einziger Korridor für all die notwendigen Veränderungen in der Region herhalten soll, kann an dieser Stelle definitiv nicht die richtige Lösung sein.Thomas Zanner, 92706 Luhe-Wildenau