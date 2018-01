Zum Artikel "Bundeswehr: Piloten-Training beim ADAC":

Deutschland, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, mietet beim ADAC Hubschrauber für Schulungszwecke seiner Bundeswehr-Piloten an. Die eigenen Fluggeräte sind aufgrund von fehlenden und nicht lieferbaren Ersatzteilen nicht einsatzfähig. Die brandneuen Nachfolger der guten alten Transall sind ebenfalls nicht flugfähig. Hier hilft Schröders Freund Putin mit seinen Transportmaschinen aus. Die U-Boote, die nicht nach Israel verkauft werden, können nicht abtauchen. Aus drei alten Leopard-Panzern wird ein fahrbarer zusammengebaut. Die neuen "Leos" gehen dank China- und Scheichbeteiligung an Krauss Maffei zu den Saudis oder in andere friedliche Länder. Der Bundeswehr gehen nach der grandiosen Reform von Karl-Theodor zu Guttenberg die Soldaten aus.Der Obergefreite der Reserve hat einen fürchterlichen Traum: Der letzte fahrbare "Leo" wird bei Lichters "Bares für Rares" an den Handstand-Lucki verkauft. Die Freiwillige Feuerwehr Österreichs marschiert bei Passau nach Deutschland ein. "Flinten-Uschi", wie unsere Verteidigungsministerin landauf, landab nur mehr genannt wird, alarmiert den ADAC und fordert die "gelben Engel" mit ihrer Hubschrauberstaffel an. Der Obergefreite fragt seinen Vorgesetzten Schirrmeister Anderl, was er für Fahrbefehle schreiben muss, da die Einsatztafel nur nicht bzw. bedingt einsatzfähiges Material anzeigt. Schweißgebadet wache ich auf. Es war alles wie bei Karl Valentin, nur im Traum natürlich.Manfred Kick, 92715 Püchersreuth